 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Угольная буря в Кемеровской области. Видео

Появилось видео с угольной бурей в Кемеровской области

Угольная буря в Кемеровской области. Видео
Video

Буря с угольной пылью накрыла Киселевск в Кемеровской области, сообщает Ngs42.ru. Сильный ветер наблюдался также в Прокопьевске.

Кемеровский гидрометцентр предупреждал, что 30 июня в регионе ожидается ветер с порывами до 17–22 м/c, а также грозы и кратковременные дожди.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
буря Кузбасс Южный Кузбасс Кемеровская область
Материалы по теме
В Польше назвали незначительными повреждения вертолетов из-за урагана
Политика
Последствия урагана и «мегаливня» в Москве. Фоторепортаж
Общество
В Москве 18 человек оказались в больницах из-за урагана
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Кейн забил на первой минуте овертайма. Что происходит на Евро Спорт, 21:06
Угольная буря в Кемеровской области. Видео Общество, 20:53
В Турции отказались заправлять экстренно севший израильский самолет Политика, 20:46
В Херсонской области объявили авиационную опасность Политика, 20:40
CNN узнал о повышении готовности баз США в Европе из-за угрозы теракта Политика, 20:37
Около пляжа в Турции обезвредили украинскую мину Политика, 20:30
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 20:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Европе выразили опасения из-за дешевых российских удобрений Экономика, 19:49
В Киеве прогремели взрывы Политика, 19:41
«Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче Спорт, 19:22
МВД Франции назвало явку в первом туре выборов в парламент Политика, 19:20
Более 70% американцев выступили за отказ Байдена от переизбрания Политика, 19:17
Власти Харькова сообщили о погибшем и раненых после удара по предприятию Политика, 19:11
Англия спасается от поражения от Словакии. Онлайн 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 18:56