Угольная буря в Кемеровской области. Видео

Появилось видео с угольной бурей в Кемеровской области

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Буря с угольной пылью накрыла Киселевск в Кемеровской области, сообщает Ngs42.ru. Сильный ветер наблюдался также в Прокопьевске.

Кемеровский гидрометцентр предупреждал, что 30 июня в регионе ожидается ветер с порывами до 17–22 м/c, а также грозы и кратковременные дожди.