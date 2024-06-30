Угольная буря в Кемеровской области. Видео
Буря с угольной пылью накрыла Киселевск в Кемеровской области, сообщает Ngs42.ru. Сильный ветер наблюдался также в Прокопьевске.
Кемеровский гидрометцентр предупреждал, что 30 июня в регионе ожидается ветер с порывами до 17–22 м/c, а также грозы и кратковременные дожди.
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