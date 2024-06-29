Первый в мире углеродный налог обойдется фермерам Дании в $100 за корову

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После введения первого в мире налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве молочные фермеры Дании будут платить 672 кроны ($96) за корову, сообщает CNN.

К 2035 году углеродный налог на животноводство, по данным издания, увеличится до $241 за корову.

Животноводство — крайне углеродоемкое производство, которое сопровождается значительными выбросами метана.

В среднем, датские молочные коровы, которые составляют большую часть поголовья крупного рогатого скота, выбрасывают 5,6 тонны CO2-эквивалента в год.

«Вся цель налога состоит в том, чтобы заставить сектор искать решения для сокращения выбросов», — сказал главный экономист Concito Торстен Хасфорт. Например, фермеры могут изменить корма, которые они используют.

Однако не все фермеры считают новый налог справедливым.

«Мы считаем, что соглашение — это чистая бюрократия», — сказал председатель фермерской группы Bæredygtigt Landbrug Питер Киэр. Он заявил, что не верит в то, что это инициатива решит климатические проблемы.