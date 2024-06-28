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Ракова сообщила о запуске новых ИИ-сервисов для рентгенологов

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти запустили два новых сервиса искусственного интеллекта в медицине: для компьютерной томографии головного мозга и магнитно-резонансной томографии органов малого таза. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, нейросети будут автоматически точно и быстро производить все необходимые измерения и позволят рентгенологу корректно составить заключение, уточнив детали, которые важны врачу-клиницисту для постановки диагноза. «Искусственный интеллект может произвести все необходимые измерения за пару секунд, в то время как у врача это займет две-три минуты, — подчеркнула вице-мэр. — На первый взгляд разница кажется незначительной, однако при среднестатистической загрузке специалиста это около часа в день. Таким образом, искусственный интеллект, забирая на себя рутинные задачи, освобождает врача для решения более сложных».

Сервис для компьютерной томографии головного мозга будет делать измерения его структур по шести необходимым показателям. В частности, он позволит уточнить поперечную дислокацию срединных структур мозга и положение миндалин мозжечка относительно большого затылочного отверстия с оценкой степени опущения миндалин мозжечка. В свою очередь, МРТ органов малого таза при помощи нейросети позволит определить размеры предстательной железы относительно оси органа и ее объем.

Кроме того, сервисы искусственного интеллекта работают как своеобразная страховка врача. Они настроены на максимальную чувствительность, а значит, находят малейшие признаки патологии — выделяют эти участки и обращают внимание врача на них.

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здравоохранение искусственный интеллект Анастасия Ракова Москва
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