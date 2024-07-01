Как выглядит дом Мэрилин Монро, который запретили сносить

Video

Городской совет Лос-Анджелеса проголосовал за присвоение статуса исторического объекта дому, где умерла Мэрилин Монро в 1962 году. Этот дом актриса купила за несколько месяцев до своей смерти. Домом сейчас владеют Брина Мильштейн и Рой Бэнк, они хотели отправить его под снос. Однако за сохранение дома выступили фанаты актрисы. Владельцы дома, в свою очередь, жаловались на толпы туристов, которые постоянно приходят к дому.

Дом построили в 1929 году в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Площадь особняка составляет более 240 кв. м. В 2017 году его продали за $7,25 млн.