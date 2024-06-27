Звезду шоу «Чудаки» получил условный срок за нападение на брата

Звезду шоу «Чудаки» на MTV Бэма Марджеру приговорили к шести месяцам условно за нападение на члена своей семьи в пригороде Филадельфии, передает Associated Press.

По данным полиции, инцидент произошел в 2023 году. Бэм Марджера напал на брата Джесси в родительском доме — тот получил разрыв барабанной перепонки. Кроме того, шоумэн написал записку с угрозами членам семьи и сбежал.

Изначально Марджера отрицал обвинения, подчеркивая, что подаст иск к брату за клевету. Однако накануне, 26 июня, шоумэн признал себя виновным и получил шесть месяцев условного срока.

«Чудаки» (оригинальное название Jackass) — американское шоу, которое выходило на MTV в 2000-х годах. Оно известно опасными трюками и экспериментами, а также жесткими пранками. Марджера был одним из основных героев «Чудаков». Позднее он запустил спин-офф — Viva La Bam, в котором пранкам уже подвергались его друзья и члены семьи.