Ефимов сообщил о реорганизации под жилую застройку 1,5 га в центре Москвы
Столичные власти приняли решение реорганизовать по программе комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемые участки в Красносельском и Басманном районах, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Соответствующий проект опубликован на сайте правительства Москвы.
Речь идет об участках на Леснорядской улице и в Посланниковом переулке общей площадью 1,51 га, на которых в данный момент находятся магазины, автосервис и другие устаревшие объекты.
По словам вице-мэра, на этой территории предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации, а вложения в реорганизацию площадки оцениваются в 9,8 млрд руб. «В результате реализации проекта в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест», — подчеркнул Ефимов.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках проекта на участках планируется построить почти 50 тыс. кв. м жилья для целей программы реновации и других городских нужд. «Кроме того, здесь разместят объекты для предоставления коммунальных услуг, а также выполнят все необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети», — добавил Гаман.
По мнению главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, решение использовать КРТ в программе реновации способствует в том числе увеличению темпов строительства нового жилья и приближению сроков переселения жителей. По его словам, в рамках утвержденных проектов КРТ запланировано возведение нового жилья для программы реновации в девяти столичных административных округах.
Отметим, что на данный момент в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.
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