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Новые законы в России ,  
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Володин рассказал о вступающих в силу с июля законах о ЖКХ и банкротах

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

С 1 июля в России запустят Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере, которая упростит получение мер поддержки некоторым категориям граждан. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Речь идет о ветеранах труда, пострадавших от радиации лицах, многодетных семьях, детях-сиротах, ветеранах Великой Отечественной войны. Эта платформа будет обеспечивать регистрацию решений по делам таких граждан и учет сведений о них.

Также с начала июля в силу вступят законы:

  • о поддержке российской промышленности и оформлении цифровых паспортов для идентификации;
  • об освобождении многодетных семей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров и др. от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ;
  • об изменении порядка выплаты долгов по кредитам — неустойку будут платить в конце;
  • о сокращении срока рассмотрения обращений граждан со стороны финансовых организаций до 15 рабочих дней;
  • об информировании граждан о пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) через «Госуслуги»;
  • об упрощении процедуры внесудебного банкротства — часть бумаг можно будет отправлять в электронном, а не в бумажном виде;
  • о правах и обязанностях экологических инспекторов и их взаимодействии с государством;
  • об ускорении процесса исполнительных производств по признанию банкротом — до трех дней.

Кроме того, с 25 июля начнет действовать закон о возврате переведенных мошенникам денег.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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