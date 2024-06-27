Володин рассказал о вступающих в силу с июля законах о ЖКХ и банкротах
С 1 июля в России запустят Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере, которая упростит получение мер поддержки некоторым категориям граждан. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Речь идет о ветеранах труда, пострадавших от радиации лицах, многодетных семьях, детях-сиротах, ветеранах Великой Отечественной войны. Эта платформа будет обеспечивать регистрацию решений по делам таких граждан и учет сведений о них.
Также с начала июля в силу вступят законы:
- о поддержке российской промышленности и оформлении цифровых паспортов для идентификации;
- об освобождении многодетных семей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров и др. от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ;
- об изменении порядка выплаты долгов по кредитам — неустойку будут платить в конце;
- о сокращении срока рассмотрения обращений граждан со стороны финансовых организаций до 15 рабочих дней;
- об информировании граждан о пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) через «Госуслуги»;
- об упрощении процедуры внесудебного банкротства — часть бумаг можно будет отправлять в электронном, а не в бумажном виде;
- о правах и обязанностях экологических инспекторов и их взаимодействии с государством;
- об ускорении процесса исполнительных производств по признанию банкротом — до трех дней.
Кроме того, с 25 июля начнет действовать закон о возврате переведенных мошенникам денег.
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