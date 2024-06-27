Володин рассказал о вступающих в силу с июля законах о ЖКХ и банкротах

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

С 1 июля в России запустят Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере, которая упростит получение мер поддержки некоторым категориям граждан. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Речь идет о ветеранах труда, пострадавших от радиации лицах, многодетных семьях, детях-сиротах, ветеранах Великой Отечественной войны. Эта платформа будет обеспечивать регистрацию решений по делам таких граждан и учет сведений о них.

Также с начала июля в силу вступят законы:

о поддержке российской промышленности и оформлении цифровых паспортов для идентификации;

об освобождении многодетных семей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров и др. от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ;

об изменении порядка выплаты долгов по кредитам — неустойку будут платить в конце;

о сокращении срока рассмотрения обращений граждан со стороны финансовых организаций до 15 рабочих дней;

об информировании граждан о пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) через «Госуслуги»;

об упрощении процедуры внесудебного банкротства — часть бумаг можно будет отправлять в электронном, а не в бумажном виде;

о правах и обязанностях экологических инспекторов и их взаимодействии с государством;

об ускорении процесса исполнительных производств по признанию банкротом — до трех дней.

Кроме того, с 25 июля начнет действовать закон о возврате переведенных мошенникам денег.