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Противники насилия над женщинами облили краской Испанскую лестницу в Риме

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Активисты, выступающие против насилия в отношении женщин, облили красной краской Испанскую лестницу (также известна как лестница Тринита-дей-Монти) в центре Рима, передает Corriere della Sera.

Достопримечательность окрасили утром, около 10:00 по местному времени (11:00 мск), пишет издание. Это сделали активисты движения «Bruciamo tutto» («Сожжем все»), которые также вывесили на месте плакат.

Прибывшей на место полиции участники акции заявили, что хотели привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин после убийства 22-летней студентки Джулии Чекеттин. Они пояснили, что красный цвет краски символизирует ее кровь и кровь десятков женщин, убитых по всей стране мужчинами.

Лестница Тринита-дей-Монти состоит из 135 ступеней, она соединяет площадь Испании с церковью Тринита-деи-Монти на римском холме Пинчо. Лестница была построена в 1721—1725 годах. Это одно из самых известных сооружений позднего римского барокко.

Коммунальные службы уже начали очищать лестницу. Краску смывают струями горячей воды под высоким давлением, чтобы не повредить ступени, отмечает газета.

Джулия Чекеттин пропала в начале ноября 2023 года в области Венеция. Через неделю ее тело нашли в овраге возле озера Барчис в провинции Порденоне. Убийца нанес ей несколько ножевых ранений в голову и шею и бросил тело на обочине дороги, оттуда оно скатилось в овраг.

В убийстве Чекеттин заподозрили ее бывшего парня Филиппо Туретту. Его арестовали в Германии, на трассе в 150 км от Лейпцига и доставили в Италию. На допросе Туретта признался в убийстве девушки. Адвокат Никодемо Джентиле, представляющий семью Чекеттин сказал, что Туретта преследовал жертву после их расставания.

Накануне итальянская полиция задержала в центре Рима семерых активистов «Bruciamo tutto» с 20 литрами розовой краски. Также у них при себе было два баннера с лозунгами движения: «Сожжем все, преобразующий огонь».

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Теги
Италия Рим вандализм красная краска активисты насилие женщины Испания
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