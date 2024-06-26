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Ликсутов сообщил сроки обновления поездов на Люблинско-Дмитровской линии

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Обновление подвижного состава Люблинско-Дмитровской линии московского метро начнется примерно в 2027 году после полной замены поездов на Замоскворецкой ветке, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, на данный момент на одной из самых протяженных линий столичной подземки курсируют составы типа «Номерной», многие из которых прошли капитальный ремонт и полную замену салона. Кроме того, столичный Дептранс с 2011 года закупил 10 поездов серии 81-717.6 для нужд Люблинско-Дмитровской линии. Данная модель отмечается улучшенным интерьером по сравнению со стандартными «Номерными» составами. В частности, в них стало больше поручней, появилась принудительная вентиляция, двери стали работать плавнее, на потолке вмонтированы две световых линии вместо одной, а в отделке салона применили современные материалы.

Кроме того, вице-мэр отметил, что в рамках развития инфраструктуры Люблинско-Дмитровской линии в 2018 году открыли новое электродепо «Лихоборы» с самым современным оборудованием для обслуживания, диагностики и ремонта поездов.

«Мы продолжаем обновлять подвижной состав метро под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, — подчеркнул Максим Ликсутов. — В прошлом году полностью укомплектовали вагонами современного поколения БКЛ и Калужско-Рижскую линию, в этом — начали обновление на Замоскворецкой».

Таким образом, по словам заммэра, столичные власти рассчитывают на то, что уже к 2030 году в метро не останется ни одной линии без современных поездов.

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Теги
Москва Московский метрополитен обновление поезда Люблинско-Дмитровская линия Замоскворецкая линия Максим Ликсутов
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