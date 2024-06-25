В Сингапуре решили бороться с голубями газом
В трех районах Сингапура запустят пилотный проект по борьбе с большими скоплениями голубей, планируется сократить источники питания для птиц и использовать углекислый газ. Об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.
Проект начнут реализовывать в июне и он будет длиться в течение следующих шести месяцев. Место реализации проекта — районы Анг-Мо-Кьё, Бишань-Туа-Пайо и Танджонг-Пагар. Цель — активное управление популяцией голубей в Сингапуре для охраны общественного здоровья и минимизации заболеваний.
Для сокращения численности голубей придумали два способа. Первый — птиц будут умерщвлять «гуманным путем» с использованием углекислого газа. Подрядчики, которых для этого привлекут местные власти, должны будут использовать правильную дозировку препарата альфа-хлоралоза для уничтожения голубей, следить за ситуацией на протяжении всего процесса и затем очищать территорию от мертвых птиц.
Второй способ — сокращение источников пищи для голубей. Согласно исследованию Совета национальных парков в 2021 году, число птиц сократилось во время пандемии COVID-19 из-за ограничений на питание в ресторанах. В связи с этим местные власти будут работать с ассоциациями торговцев, операторами продуктовых магазинов и компаниями по уборке, чтобы улучшить управление мусором и пищевыми отходами на помойках и в заведениях общепита.
Также Совет национальных парков будет отслеживать отзывы о незаконном кормлении птиц и устанавливать камеры видеонаблюдения в таких местах.
По данным Channel NewsAsia на 2023 год, популяция голубей в Сингапуре составляет более 190 тыс. особей. Для борьбы с этими птицами в стране действует штраф в размере $1 тыс. за кормление голубей. Однако в 2023 году 67-летнего мужчину, который неоднократно нарушал запрет, оштрафовали на $3,6 тыс.
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