На ряде улиц Москвы изменится стоимость городской парковки с 1 июля
Столичные власти с 1 июля понизят стоимость парковки на 12 московских улицах, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Предполагается, что такие меры повысят спрос на эти парковки — сейчас их загруженность составляет 50%. Также изменения затронут несколько парковок со шлагбаумами и 12% платных стоянок, где в среднем оказываются заняты 80% машино-мест.
В дептрансе подчеркнули, что подобные меры позволят эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей из-за поисков свободного места.
Кроме того, тарифы изменят и на платных парковках, которые, несмотря на высокую стоимость, регулярно оказываются полностью заняты. Речь идет о стоянках на улицах Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная в центре Москвы. Часто местным жителям не удается припарковать машину у собственного дома из-за огромного количества других автомобилей. Поэтому с 1 июля машино-место на этих улицах будет стоить 600 руб. в час днем и 200 руб. в час ночью. Жители близлежащих домов по-прежнему смогут парковаться бесплатно, для этого им необходимо оформить резидентное разрешение. С 5 августа такие же изменения затронут еще 88 участков многолюдных улиц, сообщает официальный телеграм-канал столичного дептранса.
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