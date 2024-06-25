Умер бывший оперный певец Большого театра Юрий Маркелов

Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов, сообщила пресс-служба театра.

«24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий», — говорится в сообщении.

Прощание с певцом пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Баумана.

Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Вокалом он стал заниматься в начале 70-х годов, выступая в Краснодарском театре оперетты. Также он много лет пел в хоре краснодарского Кафедрального собора.

Учился в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте и Харьковской государственной консерватории. В 1983 году пришел солистом в оперную труппу Большого театра.

За время карьеры Маркелов выступил в таких постановках, как «Отелло», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Свадьба Фигаро», «Война и мир» и др.