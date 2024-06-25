Умер бывший оперный певец Большого театра Юрий Маркелов
Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов, сообщила пресс-служба театра.
«24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий», — говорится в сообщении.
Прощание с певцом пройдет 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Баумана.
Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Вокалом он стал заниматься в начале 70-х годов, выступая в Краснодарском театре оперетты. Также он много лет пел в хоре краснодарского Кафедрального собора.
Учился в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте и Харьковской государственной консерватории. В 1983 году пришел солистом в оперную труппу Большого театра.
За время карьеры Маркелов выступил в таких постановках, как «Отелло», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Свадьба Фигаро», «Война и мир» и др.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня