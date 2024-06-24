Производитель протезов «Моторика» привлекла 900 млн руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В понедельник, 24 июня разработчик и производитель высокотехнологичных протезов «Моторика» объявил о привлечении инвестиций в размере 900 млн руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Имя инвестора и условия сделки не раскрываются. Лишь отмечается, что средства пойдут на создание цифровой экосистемы для пользователей устройств «Моторики» и партнеров, развитие сервисных услуг, а также слияния и поглощения.

«Моторика» была создана в 2014 году, в 2019 и 2020 годах привлекла 400 млн руб. от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ). Изначально специализировалась на протезах рук для детей.

В этом году «Моторика» планирует начать выпускать протезы ног и запустить продажу нейростимуляторов (устройств, имплантируемых под кожу и вырабатывающих электрические импульсы для стимуляции нервов и мышц). В июне компания подписала соглашение с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России о создании Центра Кибернетической Медицины и Нейропротезирования, который планирует восстановить возможность чувствовать с помощью протеза для людей после ампутации. В 2026 году «Моторика» планирует провести IPO своих акций на Мосбирже.

По данным Rusprofile, выручка «Моторики» в прошлом году выросла более, чем в три раза, до 1,9 млрд руб., чистая прибыль — больше чем в семь раз, до 636 млн руб.