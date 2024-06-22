Власти Киева опровергли взрыв на ТЭЦ

Киев, Украина (Фото: Thomas Imo / Photothek / Global Look Press)

Все киевские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работают в штатном режиме, информация о взрыве не соответствует действительности, сообщила в телеграм-канале администрация столицы Украины (КГГА).

«Осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы выполняются в штатном порядке», — сказано в сообщении.

Сообщения о взрыве первым распространил телеграм-канал «Реальний Київ», он опубликовал снимок с тремя промышленными трубами и черным дымом. Воздушная тревога на тот момент не действовала. Вслед за этим информацию перепечатали украинские издания «Страна», ТСН, «24 Канал» и другие.

Власти попросили издания тщательно проверять сведения перед публикацией на большую аудиторию, чтобы не «создавать колоссальный риск для работы станций и их персонала».

«Напоминаем: в стране действует военное положение и предусмотренные им ограничения. Распространять фото и видео инфраструктурных объектов запрещено. Информация об их распространении будет передана в Службу безопасности Украины», — добавили в КГГА.