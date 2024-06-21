Мишустин одобрил проект соглашения с Индией об отправке военных
Правительство одобрило проект соглашения между Москвой и Нью-Дели о порядке взаимного отправления военных, самолетов и кораблей. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с индийской стороной по проекту документа.
В случае принятия договор будет действовать в течение пяти лет и будет продлеваться автоматически, если ни одна из сторон не сообщит другой о желании прекратить его действие.
В 2021 году Россия и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2030 года. Оно подразумевает взаимодействие между войсками, а также затрагивает вопросы поставки и разработки вооружений и военной техники, пояснили в российском Минобороны.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде