Мишустин одобрил проект соглашения с Индией об отправке военных

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Правительство одобрило проект соглашения между Москвой и Нью-Дели о порядке взаимного отправления военных, самолетов и кораблей. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с индийской стороной по проекту документа.

В случае принятия договор будет действовать в течение пяти лет и будет продлеваться автоматически, если ни одна из сторон не сообщит другой о желании прекратить его действие.

В 2021 году Россия и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2030 года. Оно подразумевает взаимодействие между войсками, а также затрагивает вопросы поставки и разработки вооружений и военной техники, пояснили в российском Минобороны.