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Ликсутов объявил о новом рейсе в Грузию с автовокзала «Красногвардейский»

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Новости Москвы
Батуми
Батуми (Фото: Денис Асланов / Sputnik / РИА Новости)

На автовокзале «Красногвардейский» — одном из пяти автовокзалов столицы — открыто первое международное направление. Автобусы будут отправляться 1–2 раза в неделю в грузинский город Батуми. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Автовокзалы Москвы — одни из лучших в Европе по уровню комфорта. В декабре 2023 года под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы завершили полномасштабное обновление всей сети столичных автовокзалов, — продолжил вице-мэр. — Теперь они охватывают все направления. Мы продолжаем создавать условия для доступных и удобных поездок по России и ближнему зарубежью».

По данным столичного департамента транспорта, стоимость билета на автобус в Батуми составит 8 тыс. руб., приобрести их можно как в кассе автовокзала, так и в приложении «Метро Москвы» на смартфоне. Время в пути от Москвы до черноморского курорта составит полтора дня.

Автовокзал «Красногвардейский» открылся в самом конце 2023 года. Помимо него в Москве работают четыре других — «Центральный» (у метро «Щелковская»), «Северные ворота», «Южные ворота» и «Саларьево».

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Теги
автовокзал Батуми Москва Максим Ликсутов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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