 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Город ,  
0 

Ракова заявила о первой в Москве операции по имплантации торической линзы

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Благодаря внедрению передовых технологий в столичной сфере здравоохранения офтальмологам Морозовской детской больницы первыми в Москве удалось провести операцию по имплантации торической линзы. Пациентом стал восьмилетний москвич. По прогнозам врачей, совсем скоро он может начать активную здоровую жизнь. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У ребенка была врожденная двухсторонняя катаракта — помутнение хрусталиков на обоих глазах, из-за которой он почти ничего не видел. В таких случаях хирурги обычно используют моноблочные линзы, но у последних есть недостаток: пациенту все равно потом придется носить очки или контактные линзы, объяснила вице-мэр. «Поэтому врачи решили использовать высокотехнологичную линзу с углубленным фокусом. Но они, как правило, устанавливаются только взрослым», — продолжила она.

Так называемая торическая линза, она же линза с углубленным фокусом (EDOF), — это инновационная технология, которая фактически заменяет собой глазной хрусталик. Всего мальчику провели две успешные операции. Уже после первой острота его зрения повысилась с 20 до 50%. Сейчас пациент проходит период реабилитации после второй операции.

Врачи Морозовской ДГКБ приняли решение провести такую сложную операцию ребенку, чтобы максимально восстановить ему зрение и позволить видеть без дополнительной коррекции. Это оказалось возможным из-за наличия у хирургов технологий современной медицины. «Мы стараемся непрерывно внедрять в практику столичных врачей новые методы лечения, в том числе современные технологии оказания хирургической помощи», — подчеркнула заммэра.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Офтальмология хирург инновации в медицине детская больница Москва Анастасия Ракова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 20 июн, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 20 июн, 18:06
Кремль оценил реакцию Запада на договоры России с КНДР и Вьетнамом Политика, 13:45
Лавров назвал число мирных инициатив по Украине со стороны России Политика, 13:43
Восемь человек пострадали при взрыве на алюминиевом заводе в Италии Общество, 13:42
Месси заявил, что выступает на своем последнем Кубке Америки Спорт, 13:41
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с холерой в стране Общество, 13:38
Marathon Digital задействует майнинг для отопления города в Финляндии Крипто, 13:30
The Athletic назвал контракт Овечкина самым неэффективным в «Вашингтоне» Спорт, 13:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти решили дать всем регионам право взимать курортный сбор Общество, 13:23
Боксера Гарсию лишили $1,2 млн и отстранили на год за провал допинг-теста Спорт, 13:21
Ракова заявила о первой в Москве операции по имплантации торической линзы Город, 13:19
5 задач маркетинга, которые можно отдать ИИ, и 4 нейросети для этого Pro, 13:14
СК задержал контролеров оборота алкогольной продукции и спирта Общество, 13:10
В Пакистане толпа заживо сожгла туриста за осквернение Корана Общество, 13:05
Российский дипломат попал в ДТП в Сеуле Политика, 13:02