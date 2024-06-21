Ракова заявила о первой в Москве операции по имплантации торической линзы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Благодаря внедрению передовых технологий в столичной сфере здравоохранения офтальмологам Морозовской детской больницы первыми в Москве удалось провести операцию по имплантации торической линзы. Пациентом стал восьмилетний москвич. По прогнозам врачей, совсем скоро он может начать активную здоровую жизнь. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У ребенка была врожденная двухсторонняя катаракта — помутнение хрусталиков на обоих глазах, из-за которой он почти ничего не видел. В таких случаях хирурги обычно используют моноблочные линзы, но у последних есть недостаток: пациенту все равно потом придется носить очки или контактные линзы, объяснила вице-мэр. «Поэтому врачи решили использовать высокотехнологичную линзу с углубленным фокусом. Но они, как правило, устанавливаются только взрослым», — продолжила она.

Так называемая торическая линза, она же линза с углубленным фокусом (EDOF), — это инновационная технология, которая фактически заменяет собой глазной хрусталик. Всего мальчику провели две успешные операции. Уже после первой острота его зрения повысилась с 20 до 50%. Сейчас пациент проходит период реабилитации после второй операции.

Врачи Морозовской ДГКБ приняли решение провести такую сложную операцию ребенку, чтобы максимально восстановить ему зрение и позволить видеть без дополнительной коррекции. Это оказалось возможным из-за наличия у хирургов технологий современной медицины. «Мы стараемся непрерывно внедрять в практику столичных врачей новые методы лечения, в том числе современные технологии оказания хирургической помощи», — подчеркнула заммэра.