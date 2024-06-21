Ефимов сообщил о возведении 30 гостиниц в рамках проектов редевелопмента

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В рамках активных на сегодня проектов комплексного развития территорий (КРТ) в российской столице планируется строительство 30 гостиниц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Московская программа редевелопмента подразумевает возвращение в экономический оборот города участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. К июню 2024 года на разных этапах проработки и реализации в столице находятся 236 проектов КРТ, из них 29 подразумевают возведение 30 гостиниц.

По словам вице-мэра Ефимова, новые объекты появятся почти во всех частях города — за исключением ЦАО, в каждом административном округе столицы, включая Зеленоград и Новую Москву. Общая площадь объектов составит почти 800 тыс. кв. м, а номерной фонд — около 7 тыс. номеров.

По числу объектов и их площади лидирует СВАО, на который приходится примерно треть всей программы строительства гостиниц в рамках КРТ (девять объектов площадью 326 тыс. кв. м). Там же находится и крупнейший из указанных объектов — гостиница на 1 тыс. номеров внутри делового квартала в районе Ростокино.

Второе место из округов Москвы занимает ЮАО — пять гостиниц суммарной площадью 163 тыс. кв. м. Замыкает топ-3 Восточный административный округ — как и на юге, там тоже возводится пять объектов, но общая их площадь составит вдвое меньше, 85 тыс. кв. м.