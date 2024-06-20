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Город ,  
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Ракова анонсировала старт приемной кампании в колледжах Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С четверга, 20 июня, в столичных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) начинается приемная кампания, которая продлится до 15 августа. Об этом сообщали заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с нового 2024/2025 учебного года абитуриенты могут подать заявления сразу в пять колледжей, выбрав при этом до трех образовательных программ в каждом. Кроме того, в этом году число бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на четверть.

«Раньше абитуриентам предлагали порядка 30 тыс. бюджетных мест, но учиться в столичных колледжах хотят намного больше ребят, — продолжила Ракова. — В этом году мы увеличили количество бюджетных мест по самым популярным направлениям для девятиклассников еще на 10 тыс. Это значит, что в полтора раза больше выпускников девятых классов смогут бесплатно получить востребованную профессию и трудоустроиться на ведущие городские предприятия».

Среди востребованных направлений, по которым число бюджетных мест выросло в полтора-два раза, заммэра отметила:

  • специальности в сфере ИТ, в частности, программы «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование» и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»;
  • специальности в креативной индустрии (например, «Графический дизайнер» и «Дизайн»);
  • гостинично-ресторанный бизнес — в особенности, специальности «Повар-кондитер» «Поварское и кондитерское дело», «Туризм и гостеприимство»;

Кроме того, впервые за несколько лет бесплатные места для обучения появились по специальностям из таких сфер, как финансы и торговля, образование и социальная сфера. Также более 2 тыс. бюджетных мест появились на 13 новых востребованных направлениях, связанных с обслуживанием электротехники, строительством, машиностроением и так далее.

Подать документы на зачисление в колледж можно дистанционно через портал mos.ru — за десять лет работы сервиса им воспользовались уже 1,3 млн раз. Более подробную информацию о поступлении можно узнать на сайте столичного департамента образования и науки.

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Теги
прием абитуриентов среднее образование колледж Москва Анастасия Ракова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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