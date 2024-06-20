В Киеве неизвестные надругались над могилами военных
В ночь на 20 июня неизвестные повредили могилы нескольких украинских военных, захороненных в урочище «Аскольдова могила» в Киеве, сообщает «Украинская правда».
В украинских соцсетях опубликованы кадры, на которых видно, что повреждения получили портреты погибших, лампады у могилы и установленные там государственные флаги.
На место уже прибыли полицейские, которые начали сбор улик и фиксацию преступления.
Упал — поднялся.
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