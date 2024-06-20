В Киеве неизвестные надругались над могилами военных

Фото: UA.KyivPolice / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В ночь на 20 июня неизвестные повредили могилы нескольких украинских военных, захороненных в урочище «Аскольдова могила» в Киеве, сообщает «Украинская правда».

В украинских соцсетях опубликованы кадры, на которых видно, что повреждения получили портреты погибших, лампады у могилы и установленные там государственные флаги.

На место уже прибыли полицейские, которые начали сбор улик и фиксацию преступления.