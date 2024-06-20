Ликсутов сообщил об активации онлайн-пополнения «Тройки» на турникетах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С конца мая в Московском метрополитене и МЦК появилась возможность активации онлайн-пополнения транспортной карты «Тройка» и карты москвича прямо на турникетах. За это время пассажиры воспользовались услугой уже почти 400 тыс. раз. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Новый сервис позволяет не подходить к желтым терминалам, что сэкономит пассажирам до 20 минут времени в пути в месяц, — отметил Ликсутов. — По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем пассажирские сервисы еще проще и удобнее».

Дистанционно пополнить «Тройку» можно со смартфона в приложении «Метро Москвы». Чтобы средства или абонемент появились на карте, раньше нужно было искать желтые терминалы и прикладывать к ним пластиковый носитель. Теперь это можно сделать прямо при проходе через турникет. Билет запишется на карту автоматически в момент стандартной оплаты проезда. Также записать пополнение можно в автоматах и терминалах по продаже билетов или в самом приложении «Метро Москвы» на смартфонах на базе Android.

Цифровизация московского транспорта позволяет постепенно отказываться от устаревшего оборудования. В связи с этим Дептранс анонсировал постепенный демонтаж желтых терминалов со станций метро.