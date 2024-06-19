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Политика ,  
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Хулиганы облили оранжевой краской камни Стоунхенджа. Видео

Хулиганы облили оранжевой краской камни Стоунхенджа, потребовав запретить нефть

Хулиганы облили оранжевой краской камни Стоунхенджа. Видео
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Двое хулиганов, представляющих организацию «Просто останови нефть», распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа в Великобритании — одного из самых известных памятников доисторической эпохи.

Как пишет Bloomberg, представители общественности пытались помешать надругательству над древним памятником и кричали «Нет», но два камня оказались в итоге испачканы оранжевой краской.

Инцидент произошел в среду, 19 июня, около полудня, за день до празднования летнего солнцестояния в Стоунхендже, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В своем заявлении группа «Просто останови нефть» заявила, что целью акции было давление на правительство Великобритании. Активисты требуют, чтобы Лондон согласовал с правительствами других стран план прекращения добычи и сжигания нефти, газа и угля к 2030 году.

Группа заявила, что использовала для нанесения на камни оранжевую краску из кукурузной муки, которая, по ее утверждению, «скоро смоется дождем».

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Теги
хулиганы активисты Великобритания

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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