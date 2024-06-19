Жена Ноама Хомского опровергла сообщения о его смерти

Ноам Хомский (Фото: Dennis Van Tine / zumapress.com / Global Look Press)

Жена американского писателя, философа и политолога Ноама Хомского Валерия Вассерман-Хомская заявила агентству Associated Press, что сообщения о смерти ее мужа не соответствуют действительности.

«Нет, это ложь», — написала она в ответ на запрос по электронной почте от Associated Press.

О том, что 95-летний Ноам Хомский умер, сообщили 18 июня ряд СМИ, в том числе южноамериканская газета La Tercera.

Это ложное сообщение появилось и в соцсетях. Одним из первых, кто распространил ошибку, был испанский политик Иньиго Эррехон, который потом удалил свою публикацию в соцсети X. «Похоже, что Ноам Хомский не умер. Я удаляю свой предыдущий твит и прошу прощения. В любом случае, я очень рад, что ошибся. Выздоравливайте, учитель», — написал он позже.

Ноам Хомский родился в Филадельфии 7 декабря 1928 года. До болезни он был профессором лингвистики Массачусетского технологического института. Также он известен своей критикой внешней политики правительства США.

В июне прошлого 2023 года Хомский перенес инсульт и затем проходил специализированное лечение в бразильском городе Сан-Паулу, его состояние начало улучшаться, но ему все еще было сложно говорить и правая сторона тела оставалась парализованной.