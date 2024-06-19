Ефимов сообщил о создании в рамках редевелопмента 4 логистических центров

Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ), помимо строительства коммерческой, жилой и социальной недвижимости, включает в себя и создание логистических центров. Так, в рамках КРТ в Москве построят четыре таких центра общей площадью 255 тыс. кв. м. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Эти центры будут построены на территории бывших промзон в разных районах города: Восточное Дегунино (САО), Рязанский (ЮВАО), Можайский и Очаково-Матвеевское (оба ЗАО). Это бывшие промзоны «Вагоноремонт», «Грайвороново», «Кунцево» и «Южное Очаково» соответственно. По оценкам Ефимова, в новых логистических центрах совокупно появятся около 14,5 тыс. новых рабочих мест.

«Такие комплексы будут обеспечивать развитие торговли и оптимизацию товарных потоков, а также своевременную доставку продукции для горожан», — добавил вице-мэр. Важное условие при выборе места размещения комплексов — хорошая транспортная доступность и необходимая производственная и коммунальная инфраструктура поблизости.

Программа КРТ подразумевает возвращение в экономический оборот города неэффективно используемых участков. На месте бывших промзон возникают современные кварталы самого разного назначения: жилая недвижимость, офисы, высокотехнологичное производство и так далее. Совокупная площадь участков по всей Москве, которые сейчас находятся на той или иной стадии редевелопмента в рамках КРТ, достигает 31 кв. км.