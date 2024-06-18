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Ефимов рассказал о 440 тыс. кв. м деловой инфраструктуры в «Южном порту»

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Один из участков масштабного проекта реорганизации бывшей промзоны «Южный порт» будет содержать в себе порядка 440 тыс. кв. м коммерческих площадей, где появится свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет про участок площадью почти 47 га. Всего там возведут почти 2,9 млн «квадратов» недвижимости, тем самым на деловую инфраструктуру придется около седьмой части этого объема. Основная часть этого участка (почти 40 га) входит в столичную программу комплексного развития территорий (КРТ). На нем частный инвестор возведет около 1,5 млн кв. м недвижимости, три четверти которой придется на жилье.

Территория располагается вдоль Москвы-реки, поэтому в проект редевелопмента также вошло благоустройство набережной и возведение лодочного причала. В остальном же, говоря о нежилых объектах, на территории будет представлена самая разнообразная общественно-деловая инфраструктура: образовательные объекты, магазины, торговые центры и кафе.

На данный момент территория бывшей промзоны «Южный порт» — крупнейшая в Европе площадка редевелопмента. Как отметил глава Москомархитектуры Сергей Кузнецов, этот район уже превращается в «третий центр» российской столицы. «После масштабной реорганизации беспрецедентная инфраструктура района станет мощным притягательным ядром для всех заинтересованных горожан», — уверен Кузнецов.

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Теги
редевелопмент Печатники Москва Владимир Ефимов Москомархитектура

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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