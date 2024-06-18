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Общество ,  
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Суд обязал «Вкусно — и точка» выплатить компенсацию клиенту «Макдоналдса»

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Мосгорсуд обязал сеть заведений быстрого питания «Вкусно — и точка» выплатить более 900 тыс. руб. мужчине, который три года назад поскользнулся на мокром полу в ресторане «Макдоналдс» и сломал руку. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

В документе говорится, что мужчина в апреле 2021 года зашел в ресторан «Макдоналдс», по пути к стойке для заказов он поскользнулся на полу, который только что вымыли сотрудники ресторана, и сломал плечо правой руки. Указатель с предупреждением о том, что пол мокрый, сотрудники заведения не установили.

Пострадавший подал иск о возмещении вреда в Перовский районный суд в Москве, однако в иске мужчине отказали. Однако 11 апреля 2024 года апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила данное решение и вынесла новое.

«Взыскать с ООО «Система ПБО» в пользу Овчинникова А.В. утраченный заработок в размере 329 тыс. руб., расходы на лечение в размере 8 тыс. 511 руб., компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. руб., штраф в размере 293 тыс. 774 руб., судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 27 тыс. 500 руб.», — говорится в решении суда.

Кроме того, суд обязал заплатить компанию пошлину около 7 тыс. руб. в бюджет города Москвы.

РБК направил запрос в компанию «Система ПБО», которая управляет структурой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».

Суд обязал «Макдоналдс» выплатить 65 тыс. руб. сломавшей руку москвичке
Общество

Сеть «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта 2022 года, а 16 мая того же года компания объявила об уходе с российского рынка и заявила о намерении продать рестораны «местному покупателю».

Причиной ухода с рынка компания назвала начало специальной военной операции на Украине, после которого «владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям «Макдоналдса».

Рестораны сети в России стали работать под брендом «Вкусно — и точка», первое заведение с новой вывеской открылось уже 12 июня 2022 года.

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Теги
Вкусно – и точка иск в суд Мосгорсуд

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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