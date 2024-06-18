Мэр Иннополиса Шагалеев подал в отставку

Руслан Шагалеев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мэр Иннополиса — города-спутника Казани, в котором действует одноименная экономическая зона, — Руслан Шагалеев, работавший в исполкоме муниципалитета с 2015 года, заявил о своем уходе с поста. Об этом говорится в официальном телеграм-канале города.

В городском чате он обратился к жителям со словами благодарности. «Мы смогли показать миру, как можно по-новому развивать территорию для людей и с участием людей», — отметил Шагалеев.

Он добавил, что у Иннополиса впереди яркое будущее, «а мне пришло время двигаться дальше».

44-летний Шагалеев продолжит исполнять обязанности мэра до заседания Совета депутатов Иннополиса, когда пройдут выборы нового главы муниципалитета. О новой должности, которую займет Шагалеев, информации пока нет.

В городе на территории Республики Татарстан, который начали строить в 2012 году, сейчас учатся и работают 7,6 тыс. человек, приехавших из разных уголков России и других стран.