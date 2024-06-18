Ракова сообщила о новых вакансиях от РЖД в центре «Профессии будущего»

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

У столичного кадрового центра «Профессии будущего», который относится к городскому департаменту труда и соцзащиты населения, появился новый партнер — Московская железная дорога (МЖД), филиал ОАО «РЖД». Теперь в кадровом центре представлено около 1 тыс. вакансий от одного из крупнейших работодателей России. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, расширение и развитие сотрудничества с бизнесом сегодня стало одним из ключевых направлений работы столичной службы занятости. «В условиях высокой кадровой потребности город помогает предприятиям усилить свои команды за счет быстрого обучения соискателей под конкретный запрос, открытых отборов, HR-имплантов и рекрутинговых центров, которые компании могут организовать непосредственно на площадке кадрового центра», — пояснила Ракова.

Всего с центром «Профессии будущего» сотрудничает уже свыше 3 тыс. московских компаний, включая около 300 крупнейших промпредприятий города. Среди них — Московский метрополитен, КБ «Вымпел», производственный комплекс «Салют» и другие. В базе вакансий кадрового центра насчитывается уже более 100 тыс. открытых позиций. Ускоренная программа кадрового центра предполагает переход к работе уже через 3,5 месяца.

В рекрутинговом центре МЖД на площадке «Профессий будущего» сейчас представлены вакансии бригадира пути, машиниста электропоезда, составителя поездов, дежурного по станции, социолога и т.д. «Все желающие смогут узнать там про обучение в железнодорожных вузах и ссузах, переподготовку и повышение квалификации в учебных центрах МЖД, а также задать вопросы о льготах и социальных гарантиях для работников», — рассказала начальник службы управления персоналом МЖД Юлия Баранова.