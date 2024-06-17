Вице-мэра Орла задержали по делу перевозчиков

Вадим Ничипоров (Фото: пресс-служба администрации города Орла)

В Орле задержали первого вице-мэра Вадима Ничипорова, сообщили источники «РИА Новости» и «Коммерсантъ-Черноземье» в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Ничипорова задержали по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности — ст. 169 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Ничипоров с 2012 года занимался вопросами транспорта и связи, а с 2021 года — также вопросами городского хозяйства. В феврале 2023 года стал первым вице-мэром Орла.

Задержание Ничипорова связано с делом орловских перевозчиков из семьи Кривовых, которое длится несколько лет, пишет издание «Орелтаймс» со ссылкой на источники.

Кривовы вели семейный бизнес по пассажирским перевозкам в Орле. С 2012 года их компания стала обслуживать городские маршруты. Однако когда в систему управления городским транспортом пришел Ничипоров, то он стал требовать от них крупные суммы денег.

По словам Кривова, с 2014 по 2018 года он заплатил Ничипорову порядка 4 млн руб. В 2021 — 2022 годах к выплате денег прибавилась покупка за счет предпринимателей мебели, оргтехники, стройматериалов для ремонта кабинета чиновника, отмечает «Орелтаймс».

Предприниматели несколько лет обращались в Следственный комитет и прокуратуру, но никаких результатов не получили. В 2024 году Кривовых пригласили в Генпрокуратуру, они принесли туда более 500 страниц документов, включая материалы проверки, а также аудиозаписи, подтверждающие, по их мнению, противоправные деяния Ничипорова.

После того как семья Кривовых вынесла конфликт в публичную плоскость, муниципальные контракты и с их фирмами были расторгнуты мэрией в одностороннем порядке. Сегодня ни один «семейный» автобус в Орле не работает.

В пресс-службе МВД Орловской области отказались дать комментарий для РБК. РБК обратился в пресс-службу областной администрации, пресс-службу регионального управления Следственного комитета, а также к губернатору Орловской области Андрею Клычкову.