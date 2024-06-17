Прожиточный минимум в России после расчета по новой схеме вырос на 14%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России прожиточный минимум на 2025 год впервые рассчитали по величине медианного дохода, он составил 17 733 руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«На прошлый год и текущий год такой показатель определялся законом о федеральном бюджете. Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода», — рассказал Мишустин (цитата по «Интерфакс»).

Постановление о повышении прожиточного минимума он подписал 17 июня.

Таким образом, прожиточный минимум в целом по России на душу населения составит 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей — 17 201 руб., для пенсионеров — 15 250 руб.

Показатель был рассчитан от медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 руб.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на душу населения из расчета на месяц. Для трудоспособного населения он равен 16 844 руб. Детям полагается прожиточный минимум в 14 989 руб., а пенсионерам — 13 290 руб.

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже определенного значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. Показатель определяется Росстатом на основании ранжированного по возрастанию распределения всех рабочих мест по размерам зарплаты. В декабре 2023 года показатель составил 57,2 тыс. руб.