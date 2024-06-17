Центр онкологии им. Рогачева возглавил Николай Грачев

Николай Грачев (Фото: Минздрав России)

Научный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России возглавил детский хирург-онколог, доктор медицинских наук Николай Грачев, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

До назначения он работал заместителем директора центра.

В понедельник, 17 июня, глава Минздрава Михаил Мурашко представил нового руководителя коллективу.

По словам министра, за время работы Грачева в центре удалось разработать «принципиально новые направления в детской хирургии головы и шеи». Кроме того, Грачев помог сформировать междисциплинарные отделения хирургии головы и шеи не только в НМИЦ им. Рогачева, но и в других медцентрах России, это улучшило оказание помощи маленьким пациентам с соответствующими заболеваниями, добавил Мурашко.

Николай Грачев в 2006 году окончил ММА им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело», с этого года работал врачом-ординатором в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и врачом по оказанию экстренной отоларингологической помощи городской больницы г. Дзержинский. На работу в НМИЦ пришел в 2011 году как врач отдела хирургии головы и шеи, в 2014 году возглавил отделение онкологии и хирургии центра. С февраля 2021 года занимал пост заместителя директора центра.

Министр отметил, что «важно, что [Грачев] — человек коллектива, он «пропитан» духом идеологии спасения детей, может поддержать и развить то, что создано в предыдущие годы».

Пост главы центра с 2019 года занимала главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.