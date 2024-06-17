Лишенному сана священнику РПЦ дали семь лет колонии за хищение ₽23 млн

Суд в Перми признал бывшего священника Николая Вернигора виновным в хищении имущества на общую сумму более 20 млн руб. Обвинение запрашивало для него восемь лет заключения, но суд решил, что достаточно будет и семи лет колонии

Николай Вернигор (Фото: Кудымкарская епархия Русской православной церкви)

Бывшего священника Русской православной церкви (РПЦ) Николая Вернигора приговорили к семи годам колонии общего режима за кражу у епископа и епархии на общую сумму около 23 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ленинского суда Перми.

Суд также оштрафовал Вернигора на 400 тыс. руб. и обязал его выплатить 15 млн руб. в пользу потерпевших.

Обвинение требовало для него восемь лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. руб.

Как пишет «РБК Пермь», по данным следствия, бывший священник продал две машины и похитил средства Кудымкарской епархии, а также украл у епископа на покое Никона (Олега Миронова) вещи, технику, 79 икон и деньги за продажу земли в Подмосковье. Общий объем похищенного оценили в 23 млн руб.

Вернигора обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 160 — присвоение или растрата в особо крупном размере;

п. «в» ч. 2 ст. 158 — кража с причинением значительного ущерба;

ч. 1 ст. 164 — хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность.

На дату вынесения приговора бывший священник отсидел в СИЗО полтора года.

Вернигор был запрещен к служению 25 октября 2022 года, когда занимал в Пермской и Кунгурской митрополии девять должностей, 31 марта 2023 года он был лишен сана.