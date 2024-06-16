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Патриарх Кирилл рассказал, что «Господь ограничил его голос»

Патриарх Кирилл объяснил, почему не смог произнести проповедь в конце службы
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / patriarchia.ru)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, что не смог произнести проповедь в конце церковной службы из-за «немощи».

16 июня патриарх проводил литургию в храме Христа Спасителя в Москве по случаю Дня памяти святых отцов I Вселенского собора.

После богослужения состоялась хиротония (обряд возведения в сан) архимандрита Феодосия (Шитова) в сан епископа Алатырского и Порецкого. Феодосий стал правящим архиереем Алатырской епархии (Чувашская митрополия).

Однако произнести проповедь в конце службы патриарх Кирилл не смог. «Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», — объяснил он (цитата по «РИА Новости»).

Патриарху Кириллу 77 лет. Он родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Патриархом стал в феврале 2009 года. Ранее был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а до этого — митрополитом Смоленским и Калининградским.

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Теги
патриарх Кирилл РПЦ храм Христа Спасителя

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