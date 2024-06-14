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Политика ,  
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Песков анонсировал выступление Путина в МИДе

Вид на здание МИД России
Вид на здание МИД России (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин вскоре выступит в министерстве иностранных дел России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будем ждать сейчас выступления. Надо дождаться», — цитирует Пескова ТАСС. По данным агентства, пресс-секретарь президента находится у здания МИДа.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков о планирующейся встречи Путина в руководителями российской дипломатии в здании на Смоленской площади в Москве.

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Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин МИД

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