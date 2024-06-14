Песков анонсировал выступление Путина в МИДе
Президент России Владимир Путин вскоре выступит в министерстве иностранных дел России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будем ждать сейчас выступления. Надо дождаться», — цитирует Пескова ТАСС. По данным агентства, пресс-секретарь президента находится у здания МИДа.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков о планирующейся встречи Путина в руководителями российской дипломатии в здании на Смоленской площади в Москве.
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