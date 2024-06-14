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Город ,  
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Ракова рассказала об экскурсиях для профподготовки московских школьников

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С начала учебного года учащиеся предпрофессиональных классов столичных школ посетили около 2 тыс. экскурсий на предприятия города, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году более 15 тыс. десятиклассников познакомились со столичными организациями благодаря экскурсиям. Так власти Москвы помогают старшеклассникам расширять свои знания и опыт через практическое знакомство с разными сферами городской жизни.

«Мы стараемся создать множество возможностей для того, чтобы школьники могли получить понимание о том, с какой областью они бы хотели связать свою дальнейшую жизнь, — подчеркнула вице-мэр. — И мы видим, что выпускники предпрофессиональных классов делают вполне осознанный выбор. Почти все ребята поступают в вузы именно по своим направлениям».

В частности, школьники из медицинских классов побывали в четырех основных типах учреждений депздрава Москвы — это детские и взрослые поликлиники, многопрофильные стационары и подстанции скорой помощи, всего более 130 медучреждений. Они познакомились с работой различных специалистов, изучили современное оборудование и новые стандарты экстренной помощи.

Дети из инженерных классов познакомились с технопарками и высокотехнологичными производственными комплексами на экскурсиях, которые прошли при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Они посетили более 80 предприятий и узнали, как город производит широкий спектр продукции. Кроме того, ребята посетили учреждения, которые отвечают за инфраструктуру города, и узнали об обеспечении безопасности дорожного движения, функционировании наземного транспорта, а также системах электро- и газоснабжения столицы.

Ученики медиаклассов знакомились с разными сферами медиапроизводства и журналистики. В рамках экскурсий школьники посетили офисы телеканалов, киностудий, радиостанций, газет, издательств, а также городские библиотеки. К проекту подключились 30 площадок.

А учащиеся IT-классов посещали экскурсии и проводили целые учебные дни в офисах компаний. Они узнали, как устроены популярные в России социальные сети, как обычные поисковики превращаются в гигантов цифровой индустрии, как функционируют интернет-провайдеры, а также какие сервисы используются для прогнозирования погоды и других задач. Партнерами класса стали более 70 компаний, а также департамент информационных технологий Москвы.

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Теги
профессиональное образование Москва Анастасия Ракова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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