Ликсутов назвал число проходов через турникеты по картам с начала года

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С начала 2024 года на городском транспорте Москвы было зафиксировано уже 124 млн проходов через турникет с использованием банковской карты. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва остается одним из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда. С начала этого года банковскими картами пассажиры метро и МЦК расплатились за поездки более 124 млн раз, — рассказал вице-мэр. — Мы продолжаем развивать билетную систему по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всем городском транспорте столицы — в частности, на каждом из турникетов метро и МЦК. Таких насчитывается более 4 тыс. Дептранс Москвы напомнил, что снятие средств осуществляется по-разному — сразу за поездку или через день за все проходы турникета, — в зависимости от платежной системы карты. При недостаче средств карта попадает в стоп-лист, вывести ее оттуда можно, если оплатить ранее совершенные поездки через приложение «Метро Москвы».