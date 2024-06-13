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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав выдал постоянную регистрацию вакцине от COVID «Конвасэл»

Вакцина от COVID «Конвасэл» получила постоянное регистрационное удостоверение
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский Минздрав по итогам третьей фазы клинических испытаний выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавируса «Конвасэл». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которое разрабатывало препарат.

«Минздравом России выдано постоянное регистрационное удостоверение на субъединичную рекомбинантную вакцину «Конвасэл» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — сообщили в организации.

Там уточнили, что препарат успешно прошел третью фазу клинических исследований, подтвердившую его безопасность и эффективность при однократном применении в дозировке 0,5 мл.

Эффективность вакцины против COVID-19 составила 85,2%, а среди добровольцев старше 60 лет — 91,7%.

«В настоящее время вакциной привито более 265 тыс. человек, заболело из них — менее 1%», — сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Препарат производит Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию вакцины «Конвасэл» в январе 2022 года. Спустя три месяца ведомство впервые зарегистрировало ее.

Регистрационное удостоверение необходимо для подтверждения соответствия медицинской продукции федеральным стандартам. Оно имеет неограниченный срок действия. Однако лекарства и препараты, которые регистрируются в России впервые, не могут получить его более чем на пять лет.

«Конвасэл» представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину, вводимую внутримышечно. В субъединичных вакцинах используются только части (субъединицы) вируса, которые иммунная система должна распознать. В такой вакцине не применяется другой, безопасный вирус в качестве «транспорта» для доставки субъединиц.

После начала пандемии коронавируса в 2019 году в России зарегистрировали семь вакцин от этой инфекции. Кроме «Конвасэла» это «Спутник М», «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова. Производство «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» приостановлено.

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Теги
Минздрав вакцинация от COVID-19 регистрация сертификация препаратов ФМБА

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