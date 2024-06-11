Любимова выразила соболезнования близким Марины Тарковской

Марина Тарковская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью писательницы и сестры режиссера Андрея Тарковского Марины. Родным и близким Марины Тарковской была направлена правительственная телеграмма.

«Марина Арсеньевна посвятила свою жизнь сохранению и популяризации культурного наследия своей семьи. Она внесла неоценимый вклад в создание дома-музея Андрея Тарковского, который стал важным местом для всех, кто ценит творчество Андрея Арсеньевича и стремится лучше понять его художественный путь», — написала министр.

Дочь поэта Арсения Тарковского и сестра режиссера Андрея Тарковского Марина умерла 11 июня 2024 года, ей было 89 лет.

Тарковская была мемуаристом и биографом отца и брата. Она написала книги «Осколки зеркала», «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «Воспоминание об Андрее», «Теперь у нас новый адрес». Также она принимала участие в съемках документальных фильмов «Рерберг и Тарковский: обратная сторона «Сталкера» 2009 года и «Дом Марины» 2012 года.

В 1990-е годы она смогла сохранить дом, в котором жила семья Тарковских, и создала в нем дом-музей своего брата. Также она сыграла большую роль в создании и развитии кинофестиваля «Зеркало».