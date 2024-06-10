Помочившийся со скалы на Алтае блогер извинился перед местными жителями

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Турист и блогер Алексей Шум, который справил нужду на перевале Кату-Ярык на Алтае и выложил видео в интернет, назвал свой поступок неудачной шуткой и принес извинения местным жителям. Видео опубликовал врио главы республики Андрей Турчак.

«Приношу извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествий и природы, перед духами Алтая», — сказал он. Мужчина подчеркнул, что не ожидал «такого эффекта» от опубликованного ролика, и назвал свою шутку «очень неуместной». По словам блогера, его близким и друзьям поступают угрозы. Он удалил видео и заверил, что такого больше не повторится.

На видео обратили внимание региональные МВД и прокуратура. Полиция начала проверку: ведомство нашло в поступке признаки мелкого хулиганства — ст. 20.1 КоАП. По этой статье грозит до 15 суток ареста. Прокуратура назвала поступок «выражающим явное неуважение к обществу, нормам морали и этики».Телеграм-канал SHOT пишет, что проверку начали после обращения местных жителей.

Кату-Ярык — в переводе с южно-алтайского языка означает симбиоз двух слов: «кату» — «твердый», «ярык» — «расщелина, ущелье». Это перевал в Алтайских горах на территории Улаганского района республики, соединяющий одноименное плато с долиной реки Чулышман. Крутизна склона составляет около 70%.

Многие местные жители считают это место священным.