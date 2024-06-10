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Политика ,  
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Экс-министр энергетики Шульгинов будет баллотироваться в Думу от Хакасии

Николай Шульгинов
Николай Шульгинов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава Минэнерго России Николай Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму по Хакасскому одномандатному округу № 35. Об этом сообщил глава регионального отделения «Единой России», председатель верховного совета республики Сергей Сокол.

«На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат <...> Николай Григорьевич Шульгинов», — написал он в телеграм-канале. Сокол отметил, что кандидатуру Шульгинова поддержали «Единая Россия» и КПРФ, и поблагодарил экс-министра за согласие участвовать в выборах.

Николаю Шульгинову 72 года. В сфере электроэнергетики он работал почти 50 лет, с 1976-го. До назначения на должность министра в 2020 году чуть более пяти лет возглавлял ПАО «РусГидро», одну из крупнейших в России по мощности электростанций и лидера по производству зеленой энергии.

Путин встретился с покинувшими кабмин Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным

Президент России Владимир Путин назначил новое правительство 14 мая, прежнее сложило свои полномочия в связи с началом нового президентского срока. Министром энергетики в нем стал экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. На следующий день Путин встретился с не вошедшими в новое правительство. Президент сообщил, что подписал указ о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы.

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Теги
Николай Шульгинов Госдума Хакасия

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