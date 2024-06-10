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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Совет МИД БРИКС почтил минутой молчания погибшего президента Ирана. Видео

Главы МИД БРИКС почтили память погибшего президента Ирана минутой молчания
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Совет МИД БРИКС почтил минутой молчания погибшего президента Ирана. Видео
Video

Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС почтили минутой молчания погибших президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел страны Амира Абдоллахияна.

«Коллеги, друзья, я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, семьям погибших», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом заседания. Он попросил всех встать.

На заседании присутствует делегация из Ирана, ее возглавляет исполняющий обязанности главы МИДа Али Багери Кани.

Вертолет Раиси потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Утром следующего дня спасатели нашли тела всех находившихся на борту. В их числе были Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим. Их похоронили 23 мая.

Объединение БРИКС основали в 2006 году с участием Бразилии, России, Индии и Китая, в 2010 году к нему присоединилась ЮАР.

С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.

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Сергей Лавров БРИКС МИД Иран Эбрахим Раиси
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

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