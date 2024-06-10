Совет МИД БРИКС почтил минутой молчания погибшего президента Ирана. Видео

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Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС почтили минутой молчания погибших президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел страны Амира Абдоллахияна.

«Коллеги, друзья, я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, семьям погибших», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом заседания. Он попросил всех встать.

На заседании присутствует делегация из Ирана, ее возглавляет исполняющий обязанности главы МИДа Али Багери Кани.

Вертолет Раиси потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в Восточном Азербайджане. Утром следующего дня спасатели нашли тела всех находившихся на борту. В их числе были Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим. Их похоронили 23 мая.