Ликсутов рассказал о росте числа москвичей, живущих вблизи станций метро

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В ближайшие шесть лет столичная транспортная система получит еще три новые линии и 39 станций метро, а также девять новых или реконструированных станций Московских центральных диаметров. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вместе с этим будет расти и обеспеченность москвичей инфраструктурой рельсового каркаса в шаговой доступности. К 2030 году 93% горожан будут жить вблизи станций метро или МЦД (против около 90% сейчас и 72% в 2010 году). Это означает, что сотни тысяч людей впервые получат метро рядом с домом.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина уже построены 112 новых станций метро и МЦК, — сообщил Ликсутов. — К 2030 году весь рельсовый каркас столицы расширится до 517 станций». По его оценкам, это позволит около 1 млн москвичей сэкономить на дороге до 30% времени.