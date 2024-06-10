Ефимов на ПМЭФ сообщил о пяти новых соглашениях по программе КРТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Делегация Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в ходе ПМЭФ-2024 подписала пять соглашений в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ), три из которых с банками, а два — с девелоперами, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, соглашения о партнерстве и сотрудничестве по программе КРТ заключены с банками ВТБ, Московский кредитный банк и Банк Дом.РФ, с девелоперами же согласованы договоры о реализации двух проектов редевелопмента на Староволынской улице и на участке бывшей промзоны «Южный порт».

«Подписанные соглашения не только будут способствовать созданию новых комфортных кварталов в столице, но и повысят доступность для инвесторов кредитных продуктов, — уверен вице-мэр Ефимов. — Кроме того, договоренности помогут развить инструменты финансирования проектов комплексного развития территорий».

Два вошедших в программу редевелопмента участка располагаются в районах Фили-Давыдково и Печатники. Общая их площадь составляет почти 48 га. В совокупности там возведут около 1,8 млн кв. м недвижимости различного назначения. В столичном департаменте городского имущества оценивают инвестиции в эти проекты на уровне 460 млрд руб., тогда как ежегодный бюджетный эффект после их реализации составит почти в 7,2 млрд руб. Кроме того, в городе будет создано более 13 тыс. новых рабочих мест.