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Ефимов сообщил о льготах 39 инвесторам под масштабные инвестпроекты

Ефимов сообщил о льготах на землю 39 инвесторам под масштабные инвестпроекты
Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

За более чем два года работы программы по предоставлению инвесторам земельных участков по льготной ставке 1 руб. в год под масштабные инвестпроекты (МаИП) ей воспользовались 39 компаний, которые получили около 187 га земли. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, указанные инвесторы возведут предприятия пищевой, строительной, химической, легкой и других отраслей промышленности общей площадью примерно 1,7 млн кв. м. Земельные участки под строительство нового или расширение действующего промпредприятия в рамках механизма МаИП город предоставляет инвесторам с 2016 года, тогда как с марта 2022-го возможно арендовать под эти цели землю по льготной ставке.

С начала 2024 года поддержку в рамках этой программы получили 14 инвесторов, отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы. Это предприятия из самых разных сфер: производство продуктов питания, внедорожных кемперов, одежды, ортопедических изделий и т.д. 

Кроме того, в Новой Москве скоро заработает современный хлебозавод. По плану, он должен стать частью нового масштабного пищевого кластера, куда войдут мясо-молочные, кондитерские и прочие производства этой отрасли экономики.

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Теги
льготные займы промышленность Москва Владимир Ефимов

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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