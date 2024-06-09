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Ефимов рассказал о редевелопменте почти 2 тыс. га московских промзон

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в своем выступлении на ПМЭФ-2024 рассказал, что по программе комплексного развития территорий (КРТ) на разных стадиях проработки и реализации в столице находятся 236 проектов, больше половины из них расположены на участках бывших промзон.

«Сегодня в программу вовлечено свыше 3,1 тыс. га земли, из которых 1,8 тыс. расположены на территории бывших промзон, — сообщил Ефимов. — Остальные площади приходятся на неэффективно используемые и незастроенные территории с высоким потенциалом для комплексного развития». Так, по его словам, в рамках реализации 120 проектов на месте бывших промзон планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами.

Столичная программа КРТ подразумевает создание многофункциональных городских кластеров, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводится современная недвижимость разного назначения с развитой инфраструктурой. Реализация проектов КРТ возможна тремя способами — нынешним собственником участка, городским оператором либо же сторонним девелопером, привлеченным по итогу открытого аукциона.

Как удачный пример редевелопмента вице-мэр привел комплексное развитие части бывшей промзоны «Южный порт». Там в активной стадии реализации находится в совокупности уже четыре проекта КРТ общей площадью более 114 га, на которых построят около 2,5 млн кв. м недвижимости — жилой (в том числе по реновации), промышленной, офисно-деловой и так далее.

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