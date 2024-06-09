 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ликсутов рассказал об итогах работы автовокзала «Саларьево» за 4 года

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С момента открытия международного автовокзала «Саларьево» с него было совершено около 200 тыс. рейсов. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Автовокзал у метро «Саларьево» в Новой Москве был открыт ровно четыре года назад, в июне 2020 года.

«В Москве сейчас работают пять автовокзалов, которые занимают одно из лидирующих мест в Европе по качеству обслуживания, комфорта и безопасности. Один из наиболее популярных среди них — «Саларьево», за четыре года отсюда отправились в путешествие более 4 млн человек, — заявил Ликсутов. — Мы продолжаем развивать межрегиональные направления по задаче мэра Москвы Сергея Собянина».

В период летних отпусков особенно популярны южные направления. Например, в Анапу и Геленджик из Москвы добираются за 22 и 25 часов соответственно. Путь в Ейск займет 16 часов. Причем стоимость билетов по этим направлениям начинается от 3,5 тыс. руб. Электронные билеты можно приобрести в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы» и на сайте метро.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
«Саларьево» Москва автовокзал Максим Ликсутов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Рост распространения каких инфекций выявили в России. Инфографика Общество, 11:00
«Вам нужно похитить водителя»: как в Индии люди находят воду в жару Общество, 11:00
Обрушение перил балкона в баре в Мексике. Видео Общество, 10:42
Удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его в этом году Общество, 10:28
В Воронежской области вслед за Белгородом объявили ракетную опасность Политика, 10:16
Рособрнадзор обяжет школы уделять не больше 10% времени контрольным Общество, 10:15
Ликсутов рассказал об итогах работы автовокзала «Саларьево» за 4 года Город, 10:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg назвал топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках Экономика, 10:04
Как детский опыт влияет на романтические отношения Pro, 10:00
Кто с Россией стал больше торговать в рублях, а кто — меньше. Инфографика Финансы, 10:00
Почему карта в стоп-листе транспорта и как ее из него вывести. Инструкция Инвестиции, 10:00
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 09:55
В гробнице сына первого императора династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ Общество, 09:48
Пожар на атакованных хуситами судах у Аденского залива локализовали Политика, 09:19