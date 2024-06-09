Ликсутов рассказал об итогах работы автовокзала «Саларьево» за 4 года
С момента открытия международного автовокзала «Саларьево» с него было совершено около 200 тыс. рейсов. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Автовокзал у метро «Саларьево» в Новой Москве был открыт ровно четыре года назад, в июне 2020 года.
«В Москве сейчас работают пять автовокзалов, которые занимают одно из лидирующих мест в Европе по качеству обслуживания, комфорта и безопасности. Один из наиболее популярных среди них — «Саларьево», за четыре года отсюда отправились в путешествие более 4 млн человек, — заявил Ликсутов. — Мы продолжаем развивать межрегиональные направления по задаче мэра Москвы Сергея Собянина».
В период летних отпусков особенно популярны южные направления. Например, в Анапу и Геленджик из Москвы добираются за 22 и 25 часов соответственно. Путь в Ейск займет 16 часов. Причем стоимость билетов по этим направлениям начинается от 3,5 тыс. руб. Электронные билеты можно приобрести в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы» и на сайте метро.
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