В Лобне после убийства активиста «Зова народа» завели дело о халатности полиции

В Лобне после убийства активиста завели дело о халатности полицейских

Антон Еговцев (Фото: Антон Еговцев / VK)

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников полиции после убийства мужчины в подмосковной Лобне, сообщила пресс-служба СК.

По информации источников ТАСС и «РИА Новости», речь идет об убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева.

Преступление произошло 7 июня 2024 года в подъезде жилого дома в Лобне. На Еговцева напал мужчина, который в результате нанес ему не менее восьми ударов ножом. От полученных ранений Еговцев умер.

После задержания нападавшего выяснилось, что он около полугода преследовал супругу убитого: он был знаком с женщиной с молодости и безответно в нее влюблен, требовал от Еговцева развестись с ней.

Супруги ранее обращались в полицию, где рассказали об угрозах. Преступник регулярно стучал в дверь квартиры Еговцевых и показывал хозяину жест, как будто перерезает горло. Два месяца назад он уже напал на Еговцева у подъезда.

По сообщению СК, возбуждено сразу два уголовных дела: по статьям об убийстве против задержанного и халатности против полицейских. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.