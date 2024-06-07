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В Лобне после убийства активиста завели дело о халатности полицейских

В Лобне после убийства активиста «Зова народа» завели дело о халатности полиции
Антон Еговцев
Антон Еговцев (Фото: Антон Еговцев / VK)

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников полиции после убийства мужчины в подмосковной Лобне, сообщила пресс-служба СК.

По информации источников ТАСС и «РИА Новости», речь идет об убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева.

Преступление произошло 7 июня 2024 года в подъезде жилого дома в Лобне. На Еговцева напал мужчина, который в результате нанес ему не менее восьми ударов ножом. От полученных ранений Еговцев умер.

После задержания нападавшего выяснилось, что он около полугода преследовал супругу убитого: он был знаком с женщиной с молодости и безответно в нее влюблен, требовал от Еговцева развестись с ней.

Супруги ранее обращались в полицию, где рассказали об угрозах. Преступник регулярно стучал в дверь квартиры Еговцевых и показывал хозяину жест, как будто перерезает горло. Два месяца назад он уже напал на Еговцева у подъезда.

По сообщению СК, возбуждено сразу два уголовных дела: по статьям об убийстве против задержанного и халатности против полицейских. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.

«Зов народа» называет себя межрегиональным общественным движением «сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей».

Организация жаловалась в том числе на медийных личностей, таких как рэпер Оксимирон (признан иноагентом), Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом), Максим Галкин (тоже признан иноагентом), а также на некоторые фильмы.

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Теги
уголовное дело халатность преступление Следственный комитет
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