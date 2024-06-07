Лимит фабрики проектного финансирования увеличат до ₽600 млрд

В ВЭБ заявили об увеличении фабрики проектного финансирования до 600 млрд руб.

Юрий Корсун (Фото: Сергей Коньков / «Росконгресс»)

Программы фабрики проектного финансирования госкорпорации развития ВЭБ.РФ увеличат до 600 млрд руб., заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя компании Юрий Корсун.

По его словам, новый лимит этого механизма финансирования инвестпроектов вместе с доступными оставшимися средствами проекта позволит привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров.

Синдицированный кредит — это заем, который предоставляется несколькими кредиторами в рамках одной документации на единых условиях. Такие кредиты могут брать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Как правило, их берут именно корпоративные заемщики (компании, банки). Подобные кредиты — один из источников финансирования текущей деятельности или инвестиций.

Сейчас в рамках фабрики объем синдицированных кредитов составляет 2,6 трлн руб., при этом участие ВЭБ.РФ в этих займах — 670 млрд руб., отметил Корсун. Всего в рамках фабрики одобрили 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн руб.

Участники фабрики реализуют проекты в сферах металлургии, химии, атомной промышленности, энергетики, портовой инфраструктуры и т.д. Девять проектов фабрики находятся на операционной стадии: участники программы открыли новые автомобильные трассы, начали выпускать продукцию, обслуживать первых пассажиров в новых терминалах аэропортов.

30 проектов общей стоимостью более 4,6 трлн руб. и объемом синдикатов 3,5 трлн руб. планируются к одобрению до конца 2024 года, добавил Корсун.

О необходимости увеличения лимитов фабрики проектного финансирования ранее на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

Фабрика проектного финансирования рассчитана для поддержки крупных инвестиционных проектов, реализуемых в России. Общая стоимость таких проектов не должна превышать 3 млрд руб., срок финансирования — не более 20 лет.

Инициативу создания подобного механизма Путин озвучил на ПМЭФ в 2017 году. По словам президента, в России необходимо было поставить на прочную системную основу механизм проектного финансирования и минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях. Осенью 2017 года Минэкономразвития разработало правила предоставления инвестиционных кредитов для проектного финансирования.

Первый проект фабрики подразумевал строительство установки по производству серной кислоты и олеума на производственной площадке компании «Куйбышевазот» в Тольятти. Стоимость работ оценивали в 6,3 млрд руб., участие ВЭБа составляло 3,8 млрд руб.