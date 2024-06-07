Заммэра Ефимов рассказал о доходах от строительства объектов транспорта
Инвестиции в строительство новых транспортных объектов в Москве в общей сложности принесет до 15 трлн руб. дивидендов в столичный и городской бюджеты до 2035 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Сессия «Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста» прошла на форуме 7 июня.
По словам Ефимова, частные инвесторы уже вложили в развитие городской среды Москвы порядка 14 трлн руб. Речь о таких объектах, как Большая кольцевая линия, МЦД, новые станции и ветки метрополитена, Московский скоростной диаметр. Из этой суммы 3 трлн руб. инвестиций уже окупились.
При этом бюджетные доходы Москвы уже составили порядка 4 трлн руб., сказал заммэра. «На горизонте до 2035 года бюджетная система получит свыше 15 трлн руб. При этом больше половины средств будет направлено в федеральные бюджет и фонды, а остальное — в казну столицы», — заявил Ефимов.
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