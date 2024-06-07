Ефимов сообщил о росте числа активных проектов КРТ в Москве в 11 раз
За последние три года число активных проектов программы комплексного развития территорий (КРТ) в российской столице выросло в 11 раз — с семи до 81. Об этом и других достижениях градостроительной политики Москвы в своем выступлении на ПМЭФ-2024 рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Инвесторы и операторы КРТ уже приступили к реорганизации участков, общая площадь которых превышает 1 тыс. га, сообщил вице-мэр. На них построят более 21,5 млн кв. м недвижимости различного назначения. «Вложения в эти проекты оцениваются примерно в 6,18 трлн руб., а ежегодный бюджетный эффект после их реализации — почти в 450 млрд руб. Кроме того, по итогам реализации этих проектов будет создано более 216 тыс. новых рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.
Важный принцип программы КРТ — это системное и комплексное формирование сбалансированной городской среды. Озвученных на форуме цифр удалось добиться за три года работы программы, подчеркнул заммэра. В планах — строительство более 12,2 млн кв. м жилья, из которых порядка 3,9 млн предназначено для целей московской программы реновации.
Инфраструктуре нежилого сектора также уделяется большое внимание, рассказал Ефимов. Так, около 7 млн кв. м общественно-деловых объектов и почти 2,3 млн кв. м современных высокотехнологичных производств возведут в рамках указанных проектов КРТ. При этом каждый проект создается точечно — исходя из потребностей каждого района, подчеркнул Ефимов.
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